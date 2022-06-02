В страховой компании объяснили, можно ли добавить самые невероятные риски в договор каско

Повреждение автомобиля животными является страховым случаем

Недавно челябинка Кристина Ремезова попала в неприятную историю: на ее припаркованный автомобиль, вероятно, напали бродячие собаки, покусали и расцарапали его. Договора каско у потерпевшей нет, а обязательное страхование не предполагает компенсации ущерба, нанесенного безответственными собаками. Мы узнали у руководителя направления по связям с общественностью страховой компании ВСК Павла Ларина, можно ли получить деньги, если авто повредили животные.

«С высокой вероятностью женщина могла бы получить компенсацию ущерба. В правилах у нас есть риск повреждения животными элементов кузова, колес и остекления. 99% всех возможных событий в договоре страхования прописывается. Добавление экзотических рисков — например похищение инопланетянами — потребует огромного труда на расчет вероятности и тарифа, поэтому в рознице не применяется», — рассказал Первому областному информагентству Павел Ларин.

Напомним, ЧП с автомобилем челябинки случилось в мае. Сотрудники ГИБДД, которых потерпевшая сразу вызвала на место происшествия, предположили, что собаки заметили пригревшегося под автомобилем кота и пытались добраться до него. Кристина Ремезова написала заявление в полицию.