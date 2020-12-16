В среду в Челябинской области потеплеет до -1 градуса

На севере области синоптики прогнозируют небольшой снег.

Сегодня, 16 декабря, в Челябинской области ожидается небольшой снег и потепление почти до нуля градусов. Также синоптики прогнозируют порывистый ветер. Подробнее о погоде в среду рассказали в Челябинском гидрометеоцентре.

Утром в Челябинской области похолодает до −13, −18 градусов. В низинах ожидается до −23 градусов, в горах — до −14 градусов. Днём столбики термометров поднимутся до −4, −9 градусов, на крайнем западе — до −1 градуса. Переменная облачность, в крайних северных районах небольшой снег, местами изморозь. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.

В Челябинске утром ожидается −16, −18 градусов. Днём воздух прогреется до −5, −7 градусов. Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду.

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