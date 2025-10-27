Правительство Челябинской области опубликовало официальную информацию по взрыву на предприятии в Копейске. В список жертв трагедии вошли 23 человека, 13 из них признаны погибшими, их тела найдены. На месте ЧП продолжается поиск останков других погибших.
В стационарах областной клинической больницы и города Копейска продолжают восстановление четверо пострадавших. Еще двое направлены из ожогового центра ГКБ №6 Челябинска в федеральный ожоговый центр в Нижний Новгород. Остальные пострадавшие лечение проходят амбулаторно.
Ранее сообщали, что в Копейске будет создана аллея памяти жертв трагедии. Пятница, 24 октября, была объявлена днем траура — развлекательные мероприятия по всему региону были отменены, а флаги на административных зданиях приспущены.
