В спецоперации на Украине погибли два контрактника из Челябинска

Информацию подтвердили в правительстве Челябинской области

Челябинцы Умедджон Давлатов и Сергей Котов погибли в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.



Умедджон Рахматович Давлатов был уроженцем Металлургического района Челябинска, учился в Южно-Уральском многопрофильном колледже. Как сообщают его соученики, после учебы служил в Чебаркуле в разведывательном батальоне. Умедджону было 23 года.

21-летний Сергей Михайлович Котов учился в Южно-Уральском государственном колледже.

Редакция Первого областного информагентства выражает соболезнования родным и близким погибших.