В спецоперации на Украине погиб уроженец Кунашакского района Вячеслав Султанов

Правительство и губернатор Челябинской области выражают соболезнования родственникам и друзьям

В специальной военной операции погиб ефрейтор Вячеслав Султанов, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе губернатора Челябинской области.



«Вячеслав показал пример истинного мужества, стойкости и преданности долгу и присяге, отдав свою жизнь в бою во имя спокойствия и мирного существования нашего народа. Жители области скорбят вместе с родными и близкими отважного воина. Память о герое будет вечно жить в сердцах южноуральцев. Правительство Челябинской области окажет семье погибшего защитника Отечества необходимую помощь», — говорится в официальном сообщении губернатора Алексея Текслера.

Известно, что Вячеслав Султанов — уроженец Кунашакского района. Ему было 28 лет.

Редакция ИА «Первое областное» выражает искренние соболезнования друзьям и близким героя.