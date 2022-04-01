В спецоперации на Украине погиб сержант из Чебаркуля

Данные о гибели Романа Завьялова подтвердили в администрации города

Сержант контрактной службы из чебаркульского гарнизона Роман Завьялов погиб, выполняя воинский долг на Украине. Об этом Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе администрации Чебаркуля.



По данным родственников Завьялова, разместивших объявление о смерти Романа Владимировича в соцсетях, сержант погиб во время специальной военной операции 3 марта. Похороны его пройдут в Чебаркуле в воскресенье, 3 апреля.

У Романа Завьялова осталась семья: супруга, дочь и сын.

Редакция Первого областного информагентства выражает свои соболезнования родным погибшего солдата.