17 мая в Чебаркуле пройдет прощание с сержантом Александром Чеботарем, погибшим в ходе специальной военной операции на Украине. О гибели солдата сообщил депутат ЗСО Челябинской области, генеральный директор ООО «Чебаркульская птица» Дмитрий Пырсиков.
По словам Дмитрия Пырсикова, прощание с Александром пройдет в мемориальном зале Чебаркуля на улице Крылова. Сержанту Чеботарю было 22 года, он жил в селе Барановка Чебаркульского района.
«Выражаю глубокие соболезнования семье Александра Чеботаря, его родителям. Его сестре Чеботарь Юлии Юрьевне, которая трудится кладовщиком в компании „Чебаркульская птица“ уже девять лет», — написал на своей странице в сети «ВКонтакте» депутат.
Кроме того, руководитель «Чебаркульской птицы» пообещал оказать семье погибшего солдата материальную помощь.
Редакция Первого областного информагентства выражает свои соболезнования родным и близким Александра Чеботаря.