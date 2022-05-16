В спецоперации на Украине погиб сержант из Чебаркульского района

О гибели солдата сообщил работодатель его сестры

17 мая в Чебаркуле пройдет прощание с сержантом Александром Чеботарем, погибшим в ходе специальной военной операции на Украине. О гибели солдата сообщил депутат ЗСО Челябинской области, генеральный директор ООО «Чебаркульская птица» Дмитрий Пырсиков.



По словам Дмитрия Пырсикова, прощание с Александром пройдет в мемориальном зале Чебаркуля на улице Крылова. Сержанту Чеботарю было 22 года, он жил в селе Барановка Чебаркульского района.

«Выражаю глубокие соболезнования семье Александра Чеботаря, его родителям. Его сестре Чеботарь Юлии Юрьевне, которая трудится кладовщиком в компании „Чебаркульская птица“ уже девять лет», — написал на своей странице в сети «ВКонтакте» депутат.

Кроме того, руководитель «Чебаркульской птицы» пообещал оказать семье погибшего солдата материальную помощь.

Редакция Первого областного информагентства выражает свои соболезнования родным и близким Александра Чеботаря.