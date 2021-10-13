В Советском районе Челябинска жители многоэтажки шесть дней замерзали без отопления

В ситуацию вмешалась прокуратура города

В Советском районе Челябинска коммунальщики шесть дней устраняли аварию на теплотрассе. Все это время жители многоквартирного дома 1а по улице Троицкой жили без отопления и горячей воды. На обращение замерзающих жильцов дома в соцсетях отреагировала прокуратура. Аварию устранили в среду, 13 октября, а МУП «ЧКТС» обязали сделать перерасчет за оказание услуг в октябре, сообщает прокуратура Советского района Челябинска.

Жильцы дома 1а по улице Троицкой города Челябинска с 7 октября оказались без тепла и горячей воды. В отчаянии одна из жительниц написала видеообращение с соцсетях. Молодая женщина рассказала, что уведомила об аварии администрацию и города, и Советского района. Ресурсоснабжающая компания, по словам автора видео, раскопала во дворе место аварии, обнажив подземные сети, и исчезла на несколько дней. Попытки дозвониться и решить проблемы оказались тщетны. Женщина обратилась в соцсети.

«Крик души у нас уже! Троицкая 1а, сидим без отопления и горячей воды. Дома грудной ребенок», — прокомментировала автор свое видео.

Кроме того, по словам женщины, в доме бывают и отключения электроэнергии. На обращение челябинки откликнулась администрация города. Мэрия объяснила причину отключения.

«Отсутствие теплоснабжения и горячего водоснабжения связано с технологическим нарушением на тепловой сети МУП „Челябинские коммунальные тепловые сети“ до окончания работ 13.10.2021.Отключение электроэнергии было произведено ПО „Челябинские городские электрические сети“ с 17:26 по 18:50 9 октября 2021 года в связи с аварийной ситуацией на электросетях», — объяснил представитель мэрии.

В дело вмешалась прокуратура Советского района. По данным ведомства, с 7 по 13 октября в многоквартирном доме отсутствовало отопление и горячее водоснабжение в результате аварии на теплотрассе. Комиссия на месте аварии выявили нарушения требований жилищного законодательства в части сроков устранения аварии.

«По фактам выявленных нарушений руководителю МУП „ЧКТС“ внесено представление об устранении нарушений закона. В результате принятых мер 13 октября оказание коммунальных услуг восстановлено», — объяснили в прокуратуре.

Надзорное ведомство отметило, что ЧКТС указано на необходимость проведения перерасчета за оказание коммунальной услуги ненадлежащего качества и перерыва в ее подаче.

Напомним, в начале 2021 года губернатор Алексей Текслер потребовал от руководителей всех муниципалитетов контролировать устранение коммунальных аварий любого масштаба в течение трех дней.