В Советском районе Челябинска закрыли затопленный детсад

Детей распределили по другим учреждениям

В Челябинске закрыли детский сад № 89, который ранее затопило из-за обильных дождей. В пресс-службе городской администрации заявили, что взяли вопрос на контроль.

Садик находился на первом этаже дома № 44 на Троицком тракте. Во время сильных дождей подвал дома затопило, а управляющая организация «Созвездие» не приняла мер по устранению последствий.

«Сейчас вопрос взят на контроль. Силами МУП “ПОВВ” проводятся работы по осушению подвала», — отметили в пресс-службе мэрии.

Детский сад закрыли, воспитанников распределили по другим учреждениям. После осушения подвала в садике проведут ремонт, все помещения приведут в соответствие с санитарными нормами.