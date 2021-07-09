В Советском районе Челябинска начали ремонтировать поселковые дороги

Работы выполняют по национальному проекту «Безопасные качественные дороги»

В 2021 году впервые в нацпроект «Безопасные качественные дороги» администрация Челябинска включила дороги частного сектора. Ремонт пройдет на двух улицах поселка Урицкого (Колупаевки) — Профинтерна и Салтыкова. Об этом глава города Наталья Котова сообщила на своей странице в «Инстаграме».

«За рамками нацпроекта нам удалось внести в перечень дорожного ремонта и соседние улицы Карпинского и Рылеева, что позволит довести до норматива основные дороги поселка. Еще на двух дорогах, ведущих к поселкам Новосинеглазово и Сухомесово, устанавливаем наружное освещение, которого здесь не было», — написала Наталья Котова в своей соцсети.

Мэр отметила, что сейчас перед администрацией города стоит задача сформировать уже к осени предварительные планы на 2022 год. Она предложила челябинцам оставлять свои комментарии, чтобы мэрия могла учесть пожелания горожан при составлении дорожных планов.

Некоторые челябинцы отреагировали на предложение главы города и оставили свои пожелания по ремонту дорог. Несколько обращений касались улицы Клайна в микрорайоне № 49Б. Люди отметили, что в этом районе много домов, но асфальтированных подъездов к ним нет.

Напомним, по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Челябинске сейчас ремонтируют ряд объектов — это Комсомольский проспект, Ленинградский мост и дорога по улице Наркома Малышева.

Кроме того, в Челябинске в этом году отремонтируют еще 11 дорог. Дополнительный перечень объектов дорожного ремонта, который сформировался по жалобам жителей, утвердили депутаты городской думы.