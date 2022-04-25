В Советском районе Челябинска на пять дней отключат горячую воду

В течение пяти дней специалисты «УСТЭК» будут проверять теплосети

Жителей Советского района Челябинска предупредили об ограничении подачи горячей воды на несколько дней. С 25 по 29 апреля АО «УСТЭК-Челябинск» будет проводить испытания магистральных сетей на тепловые потери, сообщили в мэрии.

Данные работы необходимы, чтобы оценить состояние изоляции трубопроводов, а также качество услуг по теплоснабжению горожан.

«Гидравлические испытания, испытания на тепловые потери, испытания на максимальную температуру должны проводиться раздельно. Совмещение испытаний и реализация их в летний период не представляется возможным», — пояснили в пресс-службе администрации Челябинска.

В связи с проведением работ отключат горячую воду по следующим адресам:









Напомним, в Челябинске завершился отопительный сезон. Специалисты готовы приступить к опрессовке теплосетей. Испытания на прочность и герметичность трубопровода разделят на шесть этапов, первый стартует 24 мая.