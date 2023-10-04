В Советском районе Челябинска на месте пустыря появится новый сквер

Обустроить место недалеко от школы № 145 предложили жители

В микрорайоне Новосинеглазово на месте пустыря недалеко от школы № 145 сделают общественное пространство. Обновить оживленное место предложили сами жители во время всероссийского онлайн-голосования по выбору объектов для благоустройства на 2024 год. Подробности рассказали в пресс-службе городской администрации.





В будущем сквере предусмотрели спортивную площадку с разнообразными тренажерами, специальную велосипедную дорожку — памп-трек, а также зону отдыха с качелями.

«На территории почти нет деревьев, поэтому будет проведено масштабное озеленение — высадят деревья, кустарники, цветники, засеют газон», — заверили в мэрии.





Кроме того, в сквере проложат сеть тротуаров, вымощенных плиткой, обустроят освещение. По всему периметру появятся скамейки и урны.

Аукцион по выбору подрядчика стартует завтра, 5 октября. В мэрии заверили, что стремятся весной, как только позволит погода, начать строительство.