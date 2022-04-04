В Советском районе Челябинска на месте бывшего карьера благоустроят место отдыха

Проект планируют воплотить в жизнь летом 2022 года

В челябинском поселке Новосинеглазово на месте отработанного каменного карьера на улице Громова завершается расчистка территории под будущее благоустройство. На минувшей неделе там убрали три незаконно установленных гаража. Летом на их месте должны появиться пешеходные дорожки, скамейки и детские площадки. Об этом ИА «Первое областное» рассказал глава советского района Владислав Макаров.

«В поселке Новосинеглазово проведены работы по демонтажу еще трех незаконно установленных гаражей на месте будущего благоустройства нового общественного пространства», — сообщил на аппаратном совещании в мэрии Владислав Макаров.

В разговоре с корреспондентом ИА «Первое областное» Владислав Макаров уточнил, что речь идет о территории на улице Громова. Там, прямо посреди жилой застройки, есть заполненный водой отработанный карьер — излюбленное место отдыха жителей, находящееся сейчас не в самом презентабельном виде.

До недавнего времени оно было заставлено самовольно установленными гаражами. По словам главы района, часть из них собственники уже убрали сами, часть демонтирует муниципалитет. Последний оставшийся гараж хозяин планирует убрать в ближайшее время.

Карьер на улице Громова входит в перечень объектов на голосование по программе инициативного бюджетирования. Концепция его благоустройства включает создание асфальтированной дорожки, зон отдыха, детских игровых площадок, установку уличных фонарей и скамеек.

Окончательный проект пока не утвержден, аукцион еще не отыгран. По этой причине Владислав Макаров не смог назвать дату начала работ, однако заверил, что новое общественное пространство жители Новосинеглазово смогут оценить уже летом 2022 года.

Какие еще проекты могут воплотить в жизнь в Челябинске по программе инициативного бюджетирования — читайте в нашем материале.

Автор: Руслан Сафин