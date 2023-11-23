В соцсетях Челябинской области выросло количество фейков

За год их стало в два раза больше

Количество фейков в социальных сетях выросло за год на 78%. Об этом было заявлено на всероссийском форуме «Диалог о фейках», сообщает организатор мероприятия АНО «Диалог Регионы».

По наблюдениям экспертов, в соцсетях появляются ложные сообщения о повторной мобилизации в субъектах, о беспилотниках и диверсионных группах в приграничных районах.

Эта тенденция не обошла стороной и жителей Челябинской области. С начала года эксперты выявили в региональных сообществах 17 ложных инфоповодов, в 2022 году их было девять. Например, в сентябре в Сети обсуждали шокирующее видео с нападением медведя на туриста в нацпарке «Таганай». Между тем видео было снято в Японии при восхождения альпиниста на гору Футаго.

«Фактчекинг должен стать неотъемлемой частью медиакоммуникаций. Эта задача отвечает не только интересам самих медиа, но и стратегическим целям государства, поскольку зачастую фейки несут социально-политические риски, а в случае с недостоверными сообщениями на тему здравоохранения — угрозу жизнедеятельности граждан»,— считает генеральный директор АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак.

На площадках форума представители власти, бизнеса и СМИ рассказали о лучших практиках в борьбе с ложными новостями и дипфейками.