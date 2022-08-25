В соцсетях Челябинской области стартовал посвященный школьным учителям флешмоб

В преддверии 1 Сентября жители пишут на своих страничках о благодарности педагогам

Жители Челябинской области в канун Дня знаний выражают в соцсетях благодарность своим школьным учителям: во «ВКонтакте» стартовал запущенный платформой «Объясняем. Челябинская область» флешмоб. Присоединиться к нему могут все желающие.



Коллектив «Объясняем. Челябинская область» предложил челябинцам и жителям области вспомнить своих преподавателей и написать им в соцсетях слова благодарности. К акции присоединились уже десятки южноуральцев.

Житель Кунашакского района Хабрахман Мансуров написал об учителе биологии Галине Камаловой:

«Отличник образования РФ, под ее руководством наш класс, 10А, становился 2 года подряд „правофланговым“, то есть лучшим в Тахталымской школе. Спасибо вам, живите долго!» — рассказал Мансуров.

Людмила Балакина из Варненского района поблагодарила нескольких педагогов Николаевской школы. Особо она выделила физрука.

«Никогда не забуду лыжи, на которых меня раньше просто заставлял кататься Канайкин Виктор Иванович, а сейчас я хочу, но времени не хватает», — обратилась к учителю Людмила.

Одним из первых к флешмобу присоединился секретарь Челябинской епархии РПЦ Игорь Шестаков.

«Виктор Викторович, спасибо Вам! Очень рад, что мы и сейчас общаемся, встречаемся, хоть изредка, но на связи! Доброго здравия и благополучного учебного года!» — написал отец Игорь, адресуясь к учителю физики златоустовской школы № 35 Виктору Сидорову.

Платформа «Объясняем. Челябинская область» уточняет: чтобы присоединиться в флешмобу, достаточно разместить на своей страничке в ВК обращение к школьным учителям, сопроводив его хештегом #спасибоучитель74.