В Социальном фонде Челябинской области рассказали о доставке пенсии в мае

Дата поступления выплат будет зависеть от графика работы поставщика

Получателям пенсий рассказали о графике доставки выплат в период майских праздников. В Социальном фонде Челябинской области пояснили, что время получения зависит от способа доставки. Например, без изменений в графике выплаты доставят получателям на счет в банках. Пользователям почтовой связи придется подстроиться под график работы отделений в длинные праздники.

В отделении фонда пояснили, что почтальоны начнут доставку пенсий с 4 мая. У каждого пенсионера своя дата получения, она зависит от адреса его проживания. Но в период длинных майских праздников она еще изменится из-за обновленного графика работы отделений. Ранее на почте сообщили, что почтальоны на Южном Урале и по всей стране будут работать в обычном режиме с 2 по 7 мая.

«Южноуральцы, которым выплаты перечисляются через кредитные организации на счет в банке, в мае 2023 года получат пенсии в обычные для себя даты, волноваться не стоит. Пенсия будет перечислена в кредитные учреждения без каких-либо переносов в связи с праздниками в соответствии с действующим графиком», — пояснил заместитель управляющего Отделением СФР по Челябинской области Владимир Шаронов.

Напомним, изменили свой график работы в период длинных выходных и многофункциональные центры «Мои документы».