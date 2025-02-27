В Соцфонде напомнили о новых правилах назначения единого пособия

В частности, семьи могут синхронизировать периоды получения выплат на разных детей

С 1 января 2025 года в Челябинской области единое пособие назначено родителям 42 тысяч 200 детей до 17 лет и 990 беременным женщинам, вставшим на учет на ранних сроках беременности. Назначения производились с учетом нововведений, которые вступили в силу с начала текущего года, сообщает пресс-служба реготделения Социального фонда РФ.

Так, по уточненным правилам, доход каждого трудоспособного члена семьи от 18 лет должен быть не менее четырех МРОТ. В этом году он составляет 22 440 рублей, поэтому при оформлении пособия минимальный доход каждого взрослого за расчетный период должен быть 89 760 рублей. Это правило касается и самозанятых жителей региона.

Если в расчетном периоде есть месяцы, к которым применяется правило нулевого дохода, то минимальный доход будет пересчитан пропорционально. При этом если уважительная причина отсутствия дохода есть в 10 месяцах расчетного периода, то лимит не применяется.

Кроме того, в этом году было упрощено оформление единого пособия на новорожденного ребенка для семей с несколькими детьми. Если семья уже получает такую выплату на старших детей, пособие на новорожденного назначается без дополнительной оценки нуждаемости.

«Размер пособия будет таким же, как и для старших детей, а срок выплаты совпадет со сроком уже назначенного пособия. Это очень удобно для родителей, особенно для мамы — не нужно тратить время на подачу заявлений, Отделение СФР оформит выплату проактивно», — поясняет и. о. управляющего Отделением Соцфонда по Челябинской области Владимир Шаронов.

Также с этого года у семей появилась возможность синхронизировать периоды получения единого пособия, если сроки выплат на детей отличаются. Чтобы объединить их, необходимо подать заявление, указав в нем всех детей — получателей единого пособия. Направить заявление можно в последний месяц периода назначения пособия на одного из детей через портал «Госуслуги» или подать лично в клиентской службе Отделения СФР по Челябинской области и МФЦ.

При отказе по новому заявлению Отделение СФР по Челябинской области продолжит перечислять выплаты на детей до окончания ранее установленного срока.

«Если единое пособие на первого ребенка назначено по 31 марта 2025 года, на второго — по 30 июня 2025 года, то родители могут синхронизировать сроки. В этом случае заявление можно направить в марте 2025 года. После вынесения положительного решения по такому заявлению единое пособие будет назначено с апреля сразу на двоих детей. Выплатной период составит 12 месяцев», — добавил Владимир Шаронов.

Напомним, право на единое пособие имеют семьи, среднедушевой доход в которых меньше прожиточного минимума на человека (в Челябинской области на 2025 год он установлен в размере 16 314 рублей). Расчетный период составляет 12 месяцев, которые предшествуют месяцу подачи заявления. Например, при оформлении пособия в марте доходы семьи будут учитываться за период с февраля 2024 года по январь 2025 года.

При назначении единого пособия Соцфонд применяет комплексную оценку нуждаемости семьи. Учитывается не только совокупный доход родителей и детей, но и финансовые накопления, в том числе доходы по процентам от вкладов в банках, наличие у семьи квартиры, дома, земли, машины и других транспортных средств. Также в расчет берется занятость каждого из родителей.