В Соцфонде Челябинской области рассказали, как рассчитать новый размер единого пособия

Выплаты выросли в связи с увеличением прожиточных минимумов

С 2025 года в Челябинской области увеличены прожиточные минимумы, в этой связи Соцфонд региона автоматически повысил всем семьям назначенное единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам, сообщает пресс-служба фонда.

В регионе единое пособие получают родители 232 тысяч 681 ребенка и 3 059 беременных женщин. Первая увеличенная выплата за январь перечисляется по стандартному графику — в феврале 2025 года. В единый день выплаты детских пособий, то есть 3 февраля, деньги получило большинство родителей, выбравших для зачисления средств банковский счет. Доставка почтой продлится до 25 февраля.

Величина единого пособия рассчитывается исходя из регионального прожиточного минимума на ребенка или трудоспособного (в зависимости от того, на кого оформляется выплата) и составляет 50, 75 или 100%. Таким образом, размер единого пособия для жителей Челябинской области в 2025 году составляет для детей — 7 912,5 рубля, 11 868,75 рубля или 15 825 рублей; для беременных — 8 891 рубль, 13 336,5 рубля или 17 782 рубля.

Напомним, при назначении единого пособия всегда оценивается имущество и доходы семьи за 12 месяцев, предшествующих месяцу обращения.

«Теперь для назначения пособия доход каждого трудоспособного члена семьи от 18 лет должен быть не менее четырех МРОТ. На этот год величина МРОТ составляет 22 440 рублей, поэтому при оформлении пособия в этом году минимальный доход каждого взрослого за расчетный период должен быть 89 тысяч 760 рублей. Это правило также касается самозанятых жителей региона», — пояснил и. о. управляющего Отделением СФР по Челябинской области Владимир Шаронов.

Если в расчетном периоде есть месяцы, к которым применяется правило нулевого дохода, то минимальный доход будет пересчитан пропорционально: 89 760 рублей / 12 × количество месяцев работы. При этом если уважительная причина отсутствия дохода есть в 10 месяцах расчетного периода, то лимит не применяется.