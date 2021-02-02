В Сосновском районе введен карантин по бешенству

Деревня Заварухино признана неблагополучной территорией

Алексей Текслер накануне подписал распоряжение о введении ограничительных мер по бешенству животных на территории деревни Заварухино Краснопольского сельского поселения Сосновского района. Здесь, по данным управления Россельхознадзора по Челябинской области, была зарегистрирована смерть лисы от этого вида инфекции. С 1 февраля в деревне запрещен отлов, вывоз и торговля домашними животными. Также распоряжение определяет угрожаемой зоной по бешенству животных поселок Есаульский Сосновского района.

Напомним, в январе 2021 года в области зарегистрировано 4 случая бешенства животных. От инфекции пали собака в поселке Кассельский Нагайбакского района, лиса в поселке Увельский Увельского района, лиса в деревне Заварухино Сосновского района, собака в городе Еманжелинске.