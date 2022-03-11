В Сосновском районе возбудили дело из‑за слива сточных вод в почву

Проверку ведет министерство экологии

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В Челябинской области возбудили дело об административном правонарушении по факту сброса сточных вод на почву. Ассенизаторские машины, сливающие канализационные стоки в поле, заметил депутат областного Заксобрания, руководитель фракции ЛДПР Алексей Беседин в Сосновском районе. После запроса парламентария в министерство экологии региона ведомство возбудило дело. В Минэкологии сообщили информационному агентству «Первое областное», что идет расследование.

Еще в феврале Алексей Беседин в поездке по Сосновскому району заметил ассенизаторские машины, которые сливали стоки неподалеку от дороги. Областной депутат решил проверить законность этих действий и заснял на видео весь процесс, а после с отметкой о геолокации направил депутатские запросы в министерство экологии и главе района.

«Поймал ассенизаторов за сливом содержимого машин в поле. Знаю, что где-то в этом месте проходит труба водоотведения, но насколько она работающая, куда ведет — понимания нет. Зафиксировал геолокацию, фото, где видно номера машин, направил депутатские запросы министру экологии Сергею Лихачеву и главе Сосновского района Евгению Ваганову. Дополнительные проверки в этом случае не помешают. В конце января на коллекторе в районе произошла авария. Министерство экологии Челябинской области возбудило два административных дела по фактам загрязнения берега Шершневского водохранилища. Сейчас все, кто пьют воду или чай, извиняюсь заранее. Потому что, как далеко утекли фекалии, неясно. Очевидно, что ситуация с утилизацией отходов в Сосновском районе далека от решения», — прокомментировал парламентарий.

Министерство организовало проверку и подтвердило присутствие нечистот в почве.

«По факту сброса сточных вод на почву в Сосновском районе Министерством экологии Челябинской области возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 8.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», — пояснили в ведомстве.

Идет административное расследование. В районной администрации обратились в полицию для определения собственников машины. Напомним, в Челябинске наказали коммунальщиков за попадание фекальных стоков в Шершневское водохранилище.

Подобный случай в области не единичный — в некоторых муниципалитетах, где не работают очистные сооружения, стоки годами идут прямо в реку или почву. Обзор территорий, где подобная экологическая проблема не решена, —в специальном материале ИА «Первое областное».

Между тем, в 2022 году крупные объекты коммунального хозяйства в области ждет масштабная реконструкция. Так, правительственная комиссия по региональному развитию одобрила выделение 1,4 млрд рублей на обновление очистных в Металлургическом районе Челябинска. Это проблема, которая копилась десятилетиями.