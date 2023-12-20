В Сосновском районе волонтеры привезли селянам бесплатный запас дров

Акция проводится несколько лет по инициативе главы района

По инициативе главы Сосновского района Евгения Ваганова малоимущие семьи и одинокие пенсионеры который год получают бесплатно дрова. Этой зимой помощь окажут десяти семьям — пять получат дрова до нового года, а еще пять — в начале января, рассказали ИА «Первое областное» в районной администрации.

«Сосновский район повышает уровень газификации. Но пока остаются деревни и улицы без газа, будет сохраняться потребность в дровах. Наша задача — помогать многодетным семьям, инвалидам, ветеранам войны и труда, одиноко проживающим пенсионерам», — говорит глава района Евгений Ваганов.



Среди первых дрова получили одинокая пенсионерка Нина Колтышева из деревни Шимаковка и многодетная семья Колесниковых из поселка Полетаево. Разгрузить дрова и аккуратно уложить их в поленницу помогли волонтеры — социальные работники Сосновского района.