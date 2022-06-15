В Сосновском районе увеличат подачу газа населению за счет челябинских станций

В Кременкуле стартовал первый этап строительства магистрального газопровода

В Сосновском районе стартовало строительство газопровода, который позволит увеличить мощности газораспределительной станции «Митрофановская». Станция снабжает топливом Кременкульское поселение, но ограничение мощности не позволяет обеспечить всех желающих подключиться к газу. По решению губернатора Алексея Текслера начались работы по подключению местной станции к челябинским, сообщает пресс-служба администрации района.

Газификация для Сосновского района — актуальный вопрос: его территория активно застраивается частными и многоквартирными домами, производственными объектами, ведь по сути муниципалитет — пригород Челябинска. Вопрос подключения к ГРС новых абонентов тут один из самых насущных, но все упирается в ограниченные мощности газовщиков.

В пресс-службе администрации района сообщили, что на этой неделе стартовало строительство газопровода между ГРС-3 г. Челябинск и ГРС с/з «Смолинский». Это первый и самый значительный по протяженности этап увеличения мощности АГРС «Митрофановская».

«Газораспределительная станция „Митрофановская“, которая снабжает Кременкульское сельское поселение, имеет нагрузку выше 100%. Над увеличением ее мощности администрация Сосновского района работает с 2019 года. Во время визита губернатора Челябинской области А. Л. Текслера в Сосновский район в августе 2021 года было принято решение использовать свободные мощности уже существующих челябинских станций», — пояснили в администрации района.

Работы проведут в три этапа, первый уже стартовал. После завершения строительства газопровода начнется реконструкция газопровода от АГРС «Смолинский» до деревни Бутаки.

Третий этап — это строительство газопровода от поселка Полетаево до деревни Малиновка. По нему заказан проект. Когда все газопроводы будут закольцованы, Митрофановская ГРС получит дополнительные мощности.