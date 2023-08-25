В Сосновском районе работника «управляйки» оштрафовали за оскорбление клиента

К нецензурной брани привел спор о начислении оплаты

Сотрудник одной из управляющих компаний привлечен к административной ответственности за оскорбление жителя поселка Полетаево. Как сообщили в областной прокуратуре, к такому исходу событий привел конфликт между работником «управляйки» и недовольным клиентом этой фирмы. Стороны начали спорить по вопросу начисления платы за коммунальные услуги. У сотрудника УК не выдержали нервы, и он позволил себе оскорбить мужчину непечатными словами.

«Опрошенный сотрудник управляющей компании факт оскорбления отрицал. По результатам проверки прокурором в отношении должностного лица хозяйствующего субъекта возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 5.61 КоАП РФ (оскорбление)», — сообщили в надзорном ведомстве.

Суд сначала назначил любителю острых выражений штраф в 40 тысяч рублей. Но, судя по всему, он не согласился с этим решением и подал апелляцию. Пересмотрев дело, Сосновский районный суд лишь снизил сумму штрафа до 35 тысяч рублей. Доводы об отсутствии вины не нашли своего подтверждения.