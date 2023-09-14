В Сосновском районе приобрели 25 новых квартир для детей‑сирот

Областной бюджет направил на эти цели почти 62 млн рублей

С начала 2023 года в Сосновском районе за счет бюджета было приобретено 25 квартир для предоставления детям-сиротам. Об этом сегодня, 14 сентября, сообщило местное издание «Сосновская нива».

Большая часть квартир (15) была куплена в микрорайоне Западном. Семь жилых помещений приобретено в деревне Казанцево, еще три — в Челябинске.

На обеспечение сирот жильем муниципалитет в этом году израсходовал почти 61,6 млн рублей, полученных из областного бюджета.

Всего за период с 2017 по 2023 год Сосновский район приобрел для сирот 188 квартир за более чем 306 млн рублей.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что в Челябинске 240 сирот в этом году получат жилье в новых квартирах. А в Еткульском районе закупки жилья сиротам стали предметом проверки для ревизоров Контрольно-счетной палаты.