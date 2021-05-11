В Сосновском районе на пять месяцев ограничили движение на участке трассы М-5 «Урал»

Ремонт дороги продлится до конца октября

В Сосновском районе Челябинской области с 11 мая до 20 октября будет действовать ограничение движения транспорта на участке федеральной трассы М-5 «Урал». Временные неудобства для проезда вызваны плановым ремонтом дорожного полотна.

«В связи с проведением работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 „Урал“, подъезд к г. Екатеринбургу, на участке км 43 — км 50 (левый проезд, в районе н. п. Чишма, Смольное) вводится временное ограничение движения транспортных средств по одной полосе левого проезда с 11 мая по 20 октября 2021 года. Автомобилистам необходимо заранее планировать маршрут движения с учетом ремонтных работ, а также использовать приложения, информирующие о ситуации на дороге в режиме реального времени», — предупредили в управлении федеральных автомобильных дорог «Южный Урал».

Ведомство утвердило схемы проезда на период выполнения ремонтных дорог.