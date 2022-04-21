В Сосновском районе отреставрируют два мемориала фронтовикам

Работы ведутся в рамках проекта «Огонь Победы»

Два памятника участникам Великой Отечественной войны в поселке Красное Поле и селе Долгодеревенское Сосновского района отреставрируют в этом году в рамках проекта «Огонь Победы» компании «НОВАТЭК-Челябинск».

Мемориалу героям-односельчанам в поселке Красное поле уже полвека. Его возвели к 25-летию Победы в Великой Отечественной войне. У мемориала укрепят фундамент, установят гранитные плиты, сделают ступени. А также — обеспечат бесплатную круглогодичную поставку газа к Вечному огню. Такую поддержку уже получил памятник в селе Долгодеревенское.

«Спасибо „НОВАТЭК“ за то, что они поддержали инициативу и первыми начали бесплатно поставлять нам газ. Это все ради памяти о войне, чтобы наши дети понимали, что мирное небо не просто так дается», — отметил глава Сосновского района Евгений Ваганов.

Всего в этом году поддержку проекта «Огонь Победы» получат восемь территорий из 29, подавших заявки. Приоритет отдадут муниципалитетам, которым еще не помогали с ремонтами мемориалов.

За восемь лет работы проекта «Огонь Победы» в Челябинской области отреставрировано 58 мемориалов, а бесплатный газ сегодня поступает на 32 Вечных огня, которые раньше финансировались из средств муниципалитетов.