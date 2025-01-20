В Сосновском районе открыты два новых офиса врача общей практики

Новые объекты появились в быстро растущих деревне Казанцево и микрорайоне Славино

Медпомощь приблизилась к жителям двух стремительно растущих населенных пунктов Сосновского района: в деревне Казанцево и микрорайоне Славино открылись офисы врача общей практики. Ранее их жители обращались за медицинской помощью в поселок Рощино, сообщает пресс-служба Минздрава.

Новые объекты находятся в подчинении Рощинской амбулатории. В обоих ведутся приемы взрослого и детского населения, предусмотрены прививочный, процедурный и кабинет гинеколога, в Казанцево работает стоматолог.

«На сегодняшний день к офису врача общей практики в Казанцево уже прикреплены почти 1,5 тысячи человек, в Славино — более четырех тысяч. И жители активно продолжают прикрепляться к новым объектам», — рассказала зав. врачебной амбулаторией Рощино Юлия Дегтярева.

Каждый объект полностью укомплектован необходимым оборудованием, имеет благоустроенную территорию и парковочные места, на входной группе установлены пандусы для маломобильных граждан.