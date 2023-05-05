В Сосновском районе на месте пожара 2018 года высадили 3 тысячи саженцев

Это поможет восстановить утраченные экосистемы

Возле деревни Осиновка в Сосновском районе посадили три тысячи саженцев сосны. Восстановительную посадку провела компания МТС на месте лесного пожара, случившегося в 2018 году. Эта работа должна помочь восстановить утраченные экосистемы и улучшить качество атмосферного воздуха, рассказали в пресс-службе компании.

Волонтерская акция стала продолжением экологической программы МТС в Челябинской области. Кроме Южного Урала компания проводит подобные акции в других регионах страны. Ранее в Астраханской области МТС запустила комплексный проект по борьбе с опустыниванием и пыльными бурями с применением современных технологий, которые могут помочь в своевременном выявлении участков, подверженных засухе и опустыниванию. В Челябинской области первым этапом экопрограммы МТС стало внедрение на трех производственных площадках Металлургического, Тракторозаводского и Калининского районов интеллектуального видеоконтроля выбросов. Умные камеры, некоторые из которых оснащены тепловизионными модулями, круглосуточно мониторят загрязнения, определяют работу незаконных предприятий и, если необходимо, оперативно реагируют.

«Мы продолжаем реализацию большой экологической программы МТС на Южном Урале, одним из этапов которой стала высадка деревьев вблизи Челябинска. Мы рады, что помимо технологического направления, мы реализуем волонтерские экологические проекты в партнерстве с ведущими экспертами НКО сектора»,

— отметил директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.

МТС также планирует расширить ИТ-инфраструктуру в Челябинской области, чтобы усилить контроль за экологической обстановкой. Это поможет положительно повлиять на экосистему Южного Урала.

Высадка соснового бора в Челябинской области прошла совместно с благотворительным фондом «Система», в рамках проекта #ЗаЛес, направленного на популяризацию здорового образа жизни и спорта, и проекта «Южный лесной пояс России» движения «ЭКА».

Напомним, ранее стало известно, что в Джабыкском лесничестве и на территории Карагайского бора, где два года назад бушевали лесные пожары, также запланирована высадка 8,5 тысячи саженцев сосны.