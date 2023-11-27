В Сосновском районе готовится к открытию новый ФАП

Модульную амбулаторию построили в поселке Вознесенка

Новый модульный фельдшерско-акушерский пункт скоро откроют в поселке Вознесенка Сосновского района. Здание стоимостью 14 млн рублей возвели по программе модернизации первичного звена здравоохранения, сообщает в понедельник, 27 ноября, пресс-служба Минздрава Челябинской области.

«В поселке уже есть действующий медицинский пункт, но его здание старое и требует замены», — рассказал главный врач районной больницы села Долгодеревенского Дмитрий Киреев.

В новом здании уже проводятся коммуникации, закупается оборудование и мебель. Прием пациентов начнется после того, как медики получат лицензию.

В ближайшие годы, по словам Дмитрия Киреева, в Сосновском районе также будут отремонтированы и построены другие ФАПы.