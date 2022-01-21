В Сосновском районе электрику вынесли приговор за смерть ребенка от удара током

12-летняя девочка погибла, спасая младшего брата. Мальчик взялся за провод на земле, который оказался под напряжением

Сосновский районный суд вынес приговор 51-летнему жителю села Долгодеревенского, который признан виновным в халатности. По вине мастера участка электросетей погиб ребенок, другой тяжело пострадал, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Трагедия произошла в августе 2019 года. Шестилетний мальчик на территории частного дома в поселке Кисегачинский прикоснулся рукой к заземлению электроопоры и получил удар током. Его 12-летняя сестра, пытаясь оттащить его от опоры, также получила удар электрическим током. Впоследствии девочка скончалась в больнице, здоровью мальчика причинен тяжкий вред.

«Суд установил вину мастера Есаульского участка электросетей, который надлежащим образом не организовал проведение осмотра опоры, вследствие чего своевременно не был выявлен дефект соединения между нулевым защитным проводником и повторным заземлением, угрожающий безопасности жизни и здоровья людей», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Суд назначил виновному три года лишения свободы условно с испытательным сроком три года, с лишением права занимать определенные должности на срок два года.