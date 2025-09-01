В соседнем с Южным Уралом регионе 1 сентября запретили продавать алкоголь

Меру ввели в связи с Днем знаний

Сегодня, 1 сентября, в Башкирии вступил в силу запрет на продажу алкогольных напитков в розничной торговле, сообщает башинформ.ру. Эта мера была введена в связи с Днем знаний и касается супермаркетов, винно-водочных отделов и небольших магазинов.

Запрет на продажу спиртного в республике действует не только в день начала учебного года, но и в другие значимые даты, такие как дни последних звонков, Сабантуй, День молодежи, а также в период новогодних каникул. Важно отметить, что ограничения не касаются заведений общественного питания, где алкогольная продукция может быть реализована.

За нарушение данного правила предусмотрены штрафы: для должностных лиц они составляют от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 до 300 тысяч рублей с конфискацией незаконно реализованной продукции.

Эти меры направлены на поддержание общественного порядка и создание комфортной обстановки в дни, когда особенно важно сосредоточиться на учебном процессе и семейных традициях.