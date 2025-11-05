В соседнем с Челябинской областью регионе не ждут подорожания сахара в 2026 году

Башкирия полностью обеспечивает собственные потребности в сахаре, тогда как в других субъектах РФ прогнозируется подорожание на 25—30%

Республика Башкирия стала одним из немногих регионов России, где не прогнозируется повышение цен на сахар в 2026 году. Как заявил Башинформ.ру министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов, регион полностью обеспечивает свои потребности в сахаре благодаря рекордной урожайности свеклы.

«Мы не ожидаем роста розничных цен на сахар. Оба сахарных завода республики — „Раевсахар“ и Чишминский сахарный завод ежесуточно перерабатывают благодаря проведенной модернизации 12 тысяч тонн корнеплодов и производят 1800 тонн сахара в сутки», — подчеркнул Ильшат Фазрахманов.

Урожайность сахарной свеклы в регионе достигла в текущем году рекордных 480 центнеров с гектара. Несмотря на сокращение посевных площадей в 2025 году, аграрии собрали более 2 миллионов тонн сладких корнеплодов.

Общероссийская тенденция отличается от региональной. Как отмечают эксперты, во многих регионах страны наблюдается неурожай сахарной свеклы, что может привести к подорожанию сахара на 25—30% в первой половине 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025‑го.

По словам министра, оптовые цены на сахар в Башкирии продолжают оставаться на низком уровне, а производители покрывают только текущие потребности региона. Благодаря модернизации производственных мощностей республика не только обеспечивает внутренний рынок, но и имеет потенциал для поставок в другие регионы.

В Челябинской области в 2025 году цены на сахар не выросли, отмечают в пресс-службе министерства сельского хозяйства региона. Прогнозы на будущий год делать преждевременно. Ситуация ожидаемо будет зависеть от федеральной.