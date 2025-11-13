В Сочи за долги челябинки арестовали залоговую Kia Rio

Автомобиль, который скрывали от приставов, изъят у третьего лица

Судебным приставам Челябинска и Сочи удалось найти и арестовать автомобиль Kia Rio, который является залогом по невыплаченному кредиту. Машина, объявленная в розыск, была обнаружена в Хостинском районе Сочи, где ею пользовалось третье лицо, сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Челябинской области.

Исполнительное производство по взысканию долга с владелицы иномарки велось в Центральном отделении судебных приставов Челябинска. Общая сумма задолженности перед банком превысила 740 тысяч рублей, большую часть из которой составили проценты за годы просрочки. После того как суд удовлетворил иск кредитной организации, а челябинка отказалась добровольно передавать автомобиль для ареста, машина была объявлена в розыск.

«В октябре собственница погасила основную часть кредита — 220 тысяч рублей, однако от уплаты накопленных процентов отказалась», — говорят приставы.

На основании поручения челябинского пристава-исполнителя его коллеги в Сочи нашли и арестовали Kia Rio, поместив ее на специализированную стоянку. Транспортное средство было передано нынешнему владельцу по гражданскому договору без переоформления.

После изъятия автомобиля должница явилась к приставам с требованием вернуть ей машину, заявив о своем несогласии с долгом. Ей разъяснили, что на этапе принудительного исполнения решения суда, имеющего силу закона, предъявлять такие требования бесполезно.

Должнице выдали квитанцию для погашения оставшейся суммы и установили срок для оплаты. Если она не выполнит это требование, автомобиль будет оценен и передан на принудительную реализацию с торгов.