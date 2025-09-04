В снежинском храме поставили окна и возвели башни

Главный храм города строят уже больше 10 лет

В Снежинске продолжается строительство храма иконы Божией Матери «Державная». Работы ведутся с 2014 года, сейчас архитектор наметил новые этапы работ, сообщают в пресс-службе Челябинской епархии.



Сейчас строители выкладывают оконные проемы центральной части – барабана. Параллельно возводят башни по периметру храма, в двух из них будут находиться звонницы. А над алтарной частью готовят конструкцию для будущего купола.



Храм высотой будет 48 метров — а это почти 16 этажей. Строительство храма идет при поддержке ядерного центра, меценатов и простых прихожан.

