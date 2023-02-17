В Снежинске заменят две тысячи светильников в спортивном центре

Умные фонари установят на ледовой арене, в тире и на стадионе

«Ростелеком» заменит две тысячи устаревших ртутных светильников энергоэффективными в физкультурно-спортивном центре Снежинска Челябинской области. Умными фонарями оборудуют гандбольную арену и другие площадки учреждения, сообщили в пресс-службе провайдера.

Обновленная система на 63% снизит энергопотребление, а также обеспечит равномерное, яркое и качественное освещение матчей и тренировок. Умные фонари также установят на ледовой арене, в волейбольном и баскетбольном залах, тире, а также по периметру уличной хоккейной коробки и футбольного стадиона. Кроме того, современные уличные светильники появятся и на территории, прилагающей к спорткомплексу.

«На арене нашего комплекса проходят тренировки и игры команды „Динамо-Сунгуль“, которая входит в состав Суперлиги России по гандболу. У нас проводятся матчи чемпионата России по этому виду спорта. Новая интеллектуальная система освещения позволит болельщикам в полной мере наслаждаться играми, а гандболистам и другим спортсменам — эффективно играть и тренироваться. В целом для спортивного центра проект позволит существенно экономить на электроэнергии», — прокомментировал директор физкультурно-спортивного центра Константин Сорокатый.

Отметим, сегодня на улицах более 40 населенных пунктов Челябинской области работают около 40 тысяч умных светильников.