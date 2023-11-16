В Снежинске закончилось строительство дома для специалистов

Заселение начнется в январе 2024 года

В Снежинске (ЗАТО, Челябинская область) придумали способ решения кадрового вопроса: фактором «за» должно стать предоставление жилья в новом доме. Его уже построили, заселять начнут с нового года, передает корреспондент ИА «Первое областное».

В двухподъездной девятиэтажке — 90 квартир, в том числе 9 трехкомнатных, 51 однокомнатная, 10 студий и остальные двухкомнатные.

Планируется передать девять квартир очередникам, остальные — в социальный и коммерческий наем не только городским, но и федеральным служащим.

«Мы на сегодня собрали заявки с ФМБА — у них есть сложности с приглашением медспециалистов, и одна из основных проблем — это жилье. Также у нас есть заявки от педагогического сообщества, управления образования, у них такая же проблема со специалистами. И полиция — у нас нехватка участковых. Мы передадим им остальные квартиры, и ведомства сами распределят их между своими специалистами»,— поясняет заместитель главы Снежинска по городскому хозяйству Кирилл Кудряшов.

Готовность нового дома проверил губернатор Алексей Текслер. Он вспомнил, как несколько лет назад в городе только обсуждали инициативу строительства такого дома.

«Считаю, что это хорошая практика, особенно если говорим про ЗАТО, где проблематика с нехваткой кадров достаточно серьезная — не только в плане создания рабочих мест, но и в плане создания условий для жизни. Поэтому инициатива правильная»,— пояснил он.

Власти города сразу поставили себе цель не экономить на материалах, поэтому в квартирах достаточно качественная отделка. Заканчивается благоустройство придомовой территории, для детской площадки уже привезли прорезиненное покрытие, остался монтаж, который будет произведен в начале строительного сезона в 2024 году.