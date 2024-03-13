В Снежинске установили скульптуру с цитатой «Медведь тайги своей никому не отдаст»

Бронзовый косолапый «уснул» в одном из городских скверов

В снежинском парке культуры и отдыха установили новый арт-объект — бронзового медведя с цитатой Владимира Путина. Об этом сообщили в пресс-службе Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института технической физики имени академика Е. И. Забабахина.





Отливали бронзового мишку в Казани, а искусственный камень, на котором он лежит, привезли из Екатеринбурга. Все элементы композиции весом 1,5 тонны соединили в одну скульптуру рабочие ядерного центра.

«Снежинск — это город, который на сегодня играет очень важную роль в жизни Челябинской области и всей России, и задача областных властей — помочь создать комфортные условия проживания и развития данной территории. Здорово, что здесь появился памятник с таким глубоким смыслом»,— отметил заместитель губернатора Челябинской области Станислав Мошаров на открытии скульптуры.

Летом и осенью планируются работы по благоустройству территории вокруг спящего медведя.