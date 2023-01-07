В Снежинске тайные Деды Морозы открыли новогоднюю «Фабрику волшебства»

Волонтеры провели новогодний праздник для воспитанников каслинского Центра помощи детям

Проект «Фабрика волшебства» в Снежинске проходит третий год подряд. Волонтеры Росатома в «запретке» помогают почувствовать дух рождественских праздников тем, кто по разным причинам оказался в непростой жизненной ситуации. В числе подопечных — воспитанники каслинского Центра помощи детям, подопечные психоневрологического интерната в Черкаскуле, одинокие пожилые люди и снежинские семьи с особенными детьми, передает корреспондент Первого областного информагентства.



В Центре помощи детям в Каслях находится 37 детей и подростков в возрасте от 3 до 18 лет, и каждый из них лично в руки получил от добровольцев Снежинска адресный подарок. Для этого дети заранее заполняли красочные анкеты где несколько слов рассказывали о себе и своих увлечениях. Анкеты были пронумерованы и рандомно распределены между «тайными Дедами Морозами» в лице добровольцев.

«Дети мечтают о разных подарках: кто-то увлекается спортом и хотел бы что-то из спортивной экипировки, кто-то любит конструкторы или рисовать. Наши Деды Морозы с большим удовольствием выбирают подарки для каждого, с заботой упаковывают их. Ну а вручаем мы их, по традиции, на большом празднике. Команда добровольцев приезжает в Центр помощи детям и проводит развлекательную программу с играми и конкурсами. А еще в этом году в центре „поселится“ символ добровольцев Росатома — белый игрушечный мишка по имени Миха Атомов. Его детям передали снежинские „серебряные волонтеры“», — рассказывает координатор акции «Фабрика волшебства» Людмила Пешкичева.

В рамках «Фабрики волшебства» волонтеры помогают не только каслинским ребятам, но и снежинцам. Адресную помощь в канун Нового года получили 5 семей с особенными детьми и 9 пожилых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Девчонки и мальчишки получили подарки и поздравления от Деда Мороза со Снегурочкой, а для пенсионеров были подготовлены продуктовые наборы и подарочные карты в одну из аптечных сетей. Также волонтеры подготовили 15 небольших подарков для членов организации «Память сердца». Средства на это помогли собрать горожане.

Кроме того, снежинцы активно подключились к созданию праздничной посылки для Черкаскульского психоневрологического интерната. Для его подопечных волонтеры передали мягкие игрушки, книги и другие гостинцы.