В Снежинске спортшкола ограничила доступ к озеру заборами

Нарушения выявила прокурорская проверка

В Снежинске спортивная школа «Олимпия» расположена на участке вблизи озера Синара. Прокуратура проверила, соблюдает ли организация требования природоохранного законодательства.

Подход к воде загородили заборами из бетонных плит и металлической сетки. Проход на территорию обнесли забором, а калитку закрыли на замок. К берегу не подойти со всех сторон. Также на территории есть шесть понтонов, на размещение которых не было разрешения. Прибрежная защитная полоса и частично акватория локально отсыпана кусками бетона, на берегу лежат более 100 шин и автомобильных покрышек.

«В отношении директора МБУ "СШ „Олимпия“" возбуждены административные дела по ст. 8.12.1 ("Несоблюдение условия обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе"), ст. 7.6 ("Самовольное занятие водного объекта или его части"), ч. 1 ст. 8.2 ("Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении отходов производства и потребления") КоАП РФ», — сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

Директору назначили штрафы на общую сумму 60 тысяч рублей. Главе Снежинска внесено представление об устранении нарушений.