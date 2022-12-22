В Снежинске сотрудники ядерного центра собрали гуманитарную помощь для жителей Энергодара

В Запорожскую область отправили два грузовика с теплыми вещами и игрушками

Работники РФЯЦ-ВНИИТФ имени академика Е. И. Забабахина в Снежинске собрали более 1,8 миллиона рублей и закупили на них гуманитарную помощь для жителей Энергодара в Запорожской области. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.







Канцелярские товары, теплые вещи, пледы, настольные игры, игрушки и открытки с пожеланиями счастливого Нового года разложили по коробкам и отправили на двух грузовых машинах. К сбору гуманитарной помощи активно подключились все подразделения ядерного центра и профсоюз.

«Собрано более 34 кубометров груза, автомобили заполнены под потолок. Все это происходит в ускоренном темпе, чтобы наш адресат вовремя получил подарки к Новому году», — рассказывает начальник управления автомобильного транспорта Сергей Воронин.

Гуманитарный груз в Снежинске собирали в рамках марафона «Росатом вместе с Энергодаром», он проходит во всех городах присутствия госкорпорации. К нему присоединились и другие «запретки» региона — Трехгорный и Озерск.