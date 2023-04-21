В Снежинске снесут старый терапевтический корпус, который хотели переделать под жилье

Объект находится в запустении больше 20 лет

В Снежинске решили сносить здание старого терапевтического корпуса. Об этом стало известно во время встречи руководства Центральной медсанчасти № 15 ФМБА России с членами Общественной палаты Снежинска, сообщает паблик ведомства ВКонтакте.

Начальник медсанчасти Евгений Дронов сообщил, что Федеральное медико-биологическое агентство приняло решение снести объект, а на его месте построить клинико-диагностический центр. Начать эту работу планируется в 2024 году.

Здание было построено в 1960 году, а в 2000 году его закрыли на ремонт и отключили от всех коммуникаций. За 20 с лишним лет помещение сильно обветшало, в 2017 году из-за пожара сгорела крыша. Руководство города за это время несколько раз пыталось найти инвесторов на объект и провести передачу здания в собственность муниципалитета (собственником здания является ФМБА). Одним из предложений было реконструировать корпус под жилые помещения.