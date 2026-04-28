В Снежинске родители пожаловались на школьный туалет без дверей

Что на это ответили в Минобре области

В городском паблике Снежинска появился пост о состоянии туалета в одной из школ города. Родителям, чей ребенок идет в первый класс, не понравилось, что там нет дверей.

«Это нарушает право на приватность. А еще — может причинить психологический дискомфорт», — написали родители в паблике.

Не все подписчики поддержали родителей. Многие ссылаются на свое детство: о такой мелочи в те времена даже не рассуждали. Но Минобр области поддержал родителей будущего первоклассника.

«По действующим санитарным правилам школьные туалеты должны быть оборудованы закрывающимися кабинами с дверями. Отсутствие дверей — нарушение, за исключением очень старых зданий, где это не предусмотрено проектом», — заявили ИА «Первое областное» в пресс-службе ведомства.

Контролировать состояние туалетов, в том числе при летней приемке, уполномочен Роспотребнадзор. А вот ответственность за ремонт несет администрация школы, финансирование идет из бюджета.

«Самостоятельный ремонт нежелателен из‑за требований к безопасности материалов», — замечают в Минобре.

Помимо дверей, в школьном туалете обязательно должны быть мыло, туалетная бумага и средства для сушки рук.

Сейчас, действительно, не все школы Снежинска соответствуют норме, но ремонты школьных уборных идут планомерно.

С 2023 года полностью отремонтированы туалеты в школах № 121, 125 и 127. В школе № 126 отремонтированы все санузлы во втором здании, а в основном здании остался один неотремонтированный узел — его планируют сделать в 2027 году.

В школе № 135 в 2025 году отремонтировали четыре санузла, в 2026 году отремонтируют еще четыре. В школе № 117 на лето запланирован ремонт двух санузлов.

«Если дверей нет, родителям стоит сначала письменно обратиться к директору. Если вопрос не удается решить, можно обратиться в Роспотребнадзор и в управление образования», — рассказали в пресс-службе.

Также через управляющий совет школы можно инициировать включение ремонта туалетов в заявку на инициативное бюджетирование.