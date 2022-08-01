В Снежинске перенесут мемориал ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС

На старом месте возле пожарной части № 2 памятник простоял 35 лет

В Снежинске мемориал, посвященный ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС, перенесут от пожарной части № 2 к зданию управления пожарной охраны города. С инициативой выступили местные спасатели. Об этом рассказали в пресс-службе снежинской пожарной охраны.



Мемориал возле пожарной части № 2 установили в 1987 году, почти сразу после аварии на ЧАЭС. Из Снежинска в 86-м в Чернобыль ликвидировать аварию отправилось не менее 10 человек.



Однако сейчас место стало неактуальным.



«Часть уже много лет не эксплуатируется. В свое время здесь начали ремонт, четких перспектив завершения которого нет», — написали в пресс-службе снежинской пожарной охраны.

Снежинские спасатели предложили перенести памятник к зданию управления.



«Таким образом получится единый ансамбль с уже имеющимся там мемориальным объектом — пожарной автоцистерной. Здесь можно будет проводить экскурсии для детей, торжественные мероприятия, да и памятник просто будет под присмотром — на его нынешнем месте были случаи вандализма», — отметили в местной «пожарке».

Депутаты и руководство города одобрили предложение сотрудников МЧС.



Мемориал переместят в сентябре, площадку на новом месте уже готовят. Все деревья на участке при проведении работ сохранят, пообещали в ведомстве.

