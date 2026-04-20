В Снежинске отмечают небывалое нашествие грызунов

Как защитить от мышей свое жилье и садовые участки, рассказали в программе «Природное расследование» на «ОТВ-Снежинск»

После того как сошел снег, жители Снежинска все чаще замечают на газонах, у домов и возле соцучреждений множество нор, рытвин и земляных отвалов. Что за грызуны разрыли газоны, чем это грозит городскому музею и как от них защититься? Ответы на эти вопросы воспитанники музея-лаборатории школы № 121 во главе со своим научным руководителем Натальей Плаховой искали в программе «Природное расследование» на «ОТВ-Снежинск».

Юные «шерлоки» обследовали самые изрытые места: территорию возле музыкальной школы, стадион имени Гагарина и прилегающие газоны. Наблюдения показали, что все следы оставлены мышами-полевками и отчасти кротами. Почему грызунов так много? Специалисты указывают ключевые причины: тепловой режим, достаточная влажность и рыхлая почва. А их в городе обеспечивают коммуникации, которые согревают землю.





Особую тревогу ситуация вызывает у хранителей городского музея. По словам главного хранителя фондов Екатерины Засухиной, когда снег сошел, ценности архива и музея взяли под контроль, хранилище регулярно проверяют на наличие следов.

По словам специалистов, мышей привлекают не только корм и тепло, но и материалы, из которых сделаны экспонаты. Грызуны охотно портят старую бумагу, кожу, пергамент, деревянные предметы. Кстати, современную бумагу мыши пользуют реже — там полно химии, но это не значит, что она не подвергнется нападению: зубы у грызунов растут всю жизнь, и их постоянно нужно стачивать, и поэтому многие вещи они не съедают, а именно грызут — безвозвратно портя.





Впрочем, как объясняет Наталья Плахова, сейчас, с наступлением тепла, помещениям мыши особо не угрожают, а вот осенью, с наступлением похолодания, грызуны могут устремиться внутрь — и вот тогда музею и архиву действительно стоит опасаться, потому что мыши действительно могут буквально просочиться в любую щель:

«Мышевидные грызуны удивительно пластичны: они легко подстраиваются под тип почвы и местные условия. Их проникающая способность поражает: мышь, какого бы размера она ни была, может так сжать свое тело, что пролезет в отверстие диаметром всего 6—8 мм», — рассказала Наталья Плахова.

Пример из реальной жизни: на полке в садовом домике стояла бутылка с растительным маслом — мышь прогрызла пластиковую крышку и через узкое горлышко проникла внутрь. И утонула.

Как понять, что мыши уже рядом

Даже если вы не видели самого зверька, его присутствие выдают характерные признаки: помет — темные гранулы 3—4 миллиметра; стойкий мышиный запах; погрызенные вещи, упаковка, края мебели и гнезда, которые зверьки сооружают из всего, что найдут: бумаги, ткани, забытых носков, обрывков упаковки.

Важно понимать: мыши питаются преимущественно растительной пищей. Люди и животные как пищевой объект их не интересуют. Но если мышь напугана или загнана в угол — может укусить. А такие укусы опасны: грызуны переносят на солидные расстояния лептоспироз, сальмонеллез и другие инфекции, угрожающие человеку.





«Кроме того, мыши представляют серьезную опасность для домашних животных — не напрямую, а через отраву. Люди травят грызунов, а кошки или собаки, съедая отравленных мышей, могут тяжело заболеть — вплоть до летального исхода», — напоминает начальник городской ветлечебницы Любовь Кравец.

Если вы хотите уберечь свое жилье и имущество от непрошеных соседей, соблюдайте несколько правил:

• Заделайте все щели и входы. Особое внимание — местам ввода коммуникаций, стыкам стен и пола, вентиляционным отверстиям. Причем монтажная пена — не вариант, ее мыши прогрызают на раз-два. Самый надежный вариант: забетонировать щели, добавляя в цементный раствор битое стекло.

• Расхламите участок и подвалы. Косите траву, убирайте мусор, доски, старые вещи. Мышам не нужна только еда — им нужен материал для гнезд. Подойдут даже несъедобные тряпки, поролон и бумага.

• Храните продукты правильно. Не оставляйте еду в открытом доступе. Крупы, муку, корма для животных пересыпайте в стеклянные или металлические емкости с плотными крышками.

• Соблюдайте санитарию. Не копите пищевые отходы, регулярно выносите мусор, не допускайте захламления подсобных помещений.

Если мыши уже поселились по соседству — борьбу с ними лучше доверить профессионалам. Самостоятельные попытки травить грызунов часто приводят к отравлениям домашних питомцев и не дают долгосрочного эффекта.