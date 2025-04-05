В Снежинске отмечают 70‑летие ядерного центра

Это одно из важнейших стратегических предприятий Челябинской области и России в целом

Сегодня, 5 апреля, коллектив Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института технической физики имени академика Евгения Забабахина, расположенного в Снежинске, отмечает 70‑летие предприятия. Являясь одним из ключевых предприятий Госкорпорации «Росатом», оно обеспечивает суверенитет и безопасность страны, а также поддержание мира на земле.

За эти годы ядерный центр участвовал в разработке и реализации отечественной программы мирных ядерных взрывов, выпустил большинство рекордных по различным показателям ядерных зарядов, боеприпасов и взрывных устройств промышленного назначения.

Сейчас на предприятии поддерживаются и развиваются 35 базовых критических технологий ядерного оружейного комплекса России, имеющих важное значение для обороны и безопасности государства.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подчеркнул, что современная техника и уникальный опыт позволяют коллективу центра решать не только сложные задачи в оборонной и энергетической сферах, но и в развитии ядерной медицины, и в освоении возможностей мирного атома.

«Благодарю работников и ветеранов предприятия за добросовестный труд, самоотдачу и верность своей профессии. Желаю коллективу успешной реализации всех намеченных планов»,— поздравил Алексей Текслер.