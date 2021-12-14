В снежинске открылся физкультурный комплекс для детей с инвалидностью

Здесь дети с различными диагнозами могут заниматься физкультурой и реабилитационной гимнастикой

В Снежинске открылся оздоровительный комплекс для инклюзивных детей «БАНИфиций». Здесь дети и взрослые с инвалидностью занимаются физкультурой, учатся кататься на роликах и проходят реабилитацию. Об этом сообщили в правительстве Челябинской области.



В комплексе дети с различными диагнозами могут поиграть в игровой комнате или позаниматься на тренажерах. Здесь проходят уроки по катанию на роликах и реабилитационная гимнастика.

Но ребята могут не только заниматься здесь спортом. Для детей и их семей здесь проходят мастер-классы, круглые столы и праздники.

Комплекс «БАНИфаций» появился благодаря благотворительной организации «Бумеранг добра» и гранта губернатора Челябинской области.