В Снежинске открылся оздоровительный комплекс для инклюзивных детей «БАНИфиций». Здесь дети и взрослые с инвалидностью занимаются физкультурой, учатся кататься на роликах и проходят реабилитацию. Об этом сообщили в правительстве Челябинской области.
В комплексе дети с различными диагнозами могут поиграть в игровой комнате или позаниматься на тренажерах. Здесь проходят уроки по катанию на роликах и реабилитационная гимнастика.
Но ребята могут не только заниматься здесь спортом. Для детей и их семей здесь проходят мастер-классы, круглые столы и праздники.
Комплекс «БАНИфаций» появился благодаря благотворительной организации «Бумеранг добра» и гранта губернатора Челябинской области.