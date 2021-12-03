В Снежинске открыли первый медицинский класс

Заниматься в нем смогут ученики старших классов

Школьники из Снежинска смогут получить углубленные знания, необходимые для поступления в медицинские вузы. В городе ядерщиков открыли первый медицинский класс, сообщает в пятницу, 3 декабря, пресс-служба Южно-Уральского государственного медицинского университета.

Известно, что по специальной углубленной программе будут учиться ребята из школы № 125.

«Наш университет окажет школе необходимую помощь и будет содействовать проведению научных исследований. Уже запланированы совместные профориентационные мероприятия. Мы всегда готовы предоставить доступ к ресурсам вуза для подготовки новых поколений врачей со школьной скамьи», — говорит академик РАН, и. о. ректора ЮУГМУ Андрей Важенин.

В медицинском классе снежинской школы будут заниматься учащиеся 10—11 классов биомедицинского профиля. Класс оснащен цифровым аналитическим комплексом PASCO и специализированным лабораторным оборудованием, которое позволит изучать азы химического анализа, физической и биологической химии. Деньги на оснащение кабинета выделил город.