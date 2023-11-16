В Снежинске открыли новый образовательный центр для будущего кампуса «Росатома»

Он станет лабораторией для 15 институтов РАН и 10 вузов страны

В Снежинске открыли новый образовательный центр, который стал флагманом проекта Госкорпорации «Росатом» — Национального центра науки и технологий. Центр займется развитием фундаментальных и прикладных исследований на Урале и в Сибири. «Новый Снежинск» открыт по инициативе РФЯЦ — ВНИИТФ, он объединит предприятия атомной отрасли, институтов РАН и вузов. В ЗАТО построят кампус, где соберут магистров ведущих вузов страны. Эти и другие перспективы обсудили губернатор Алексей Текслер и генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Евгеньевич Лихачев. Подробности — в материале.

В 2021 году профлицей № 120 был передан из собственности субъекта в собственность РФ с последующей передачей его в распоряжение РФЯЦ — ВНИИТФ, с этого момента началось создание образовательного центра «Новый Снежинск». Четырехэтажное здание, полезная площадь которого — 2, 2 тысячи кв. м., капитально отремонтировали. При создании интерьерных решений ориентировались на то, чтобы создать комфортную среду в условиях ограниченной геометрии пространства, с учётом советов проектного офиса «Росатома».

В центре готовят кадры для атомной отрасли и решают профильные задачи. Основная идея образовательного центра — комбинирование теоретической подготовки (от лучших лекторов вузов консорциума и приглашенных ученых РАН) с практическим погружением на производстве. Алексей Лихачев подчеркнул роль МИФИ и Челябинской области, власти которой всецело поддержали проект.

«Это будет огромное научно-образовательное пространство, распределенное по всей стране. Его возглавляет академик Георгий Рыкованов. В чем идея: создать здесь часть центра физики и математики с уклоном в инженерию, сделать Снежинск столицей российских и уральских инженеров, которые умеют научные решения реализовывать в прикладных задачах, в технологиях — военных и гражданских, технологиях, которые позволят нам достигать технологического суверенитета», — сказал глава Росатома.

По словам директора РФЯЦ-ВНИИТФ Михаила Железнова, здание полностью воплотило сотрудничество госкорпорации «Росатом» и Челябинской области. Он выразил благодарность Алексею Текслеру за передачу здания.

«Сегодня мы говорим о будущем. О будущем снежинского ядерного центра „Росатома“, и будущем всей нашей великой страны. Те вопросы, которые решает „Росатом“ и в период санкций, и в военной сфере, они являются стратегическими. Центр не просто двигают нашу страну вперёд. Наша страна — лидер во всем. Я хочу поблагодарить Алексея Евгеньевича за „Новый Снежинск“ — ключевой проект развития для города и отрасли. Поздравляю с этим историческим событием — вместе с научным лабораторным образовательным центром появятся другие лаборатории, общежития, спортивные объекты. Приходите учиться в этому семью ядерного центра. Здесь, безусловно, надо оставаться и дальше двигать нашу науку вперед», — обратился на открытии губернатор.

В этом учебном году в «Новом Снежинске» по фундаментальным направлениям математики, физики и вычислительных технологий обучаются 40 магистрантов. Центр работает в формате консорциума вузов. Соглашение о сотрудничестве подписали УрФУ (Екатеринбург), СФТИ НИЯУ МИФИ (Снежинск) и университет ИТМО (Санкт-Петербург), ЮУрГУ (Челябинск) и НГУ (Новосибирск).

Планируется, что в Снежинске к 2030 году будут обучаться 160 магистрантов. Проект призван охватить не менее 15 институтов РАН и свыше 10 вузов. До 2030 года в городе атомщиков будет создан современный кампус, оборудованный по последнему слову техники, спроектированный для учебы, а также научных исследований, общения и комфортной жизни молодых ученых.