В Челябинской области создали уникальный семейный спортивный клуб для детей, молодых инвалидов и их родителей. Комплексная программа реабилитации и социализации на базе общественного центра развития инклюзивного спорта «БАНИфаций» включает в себя иппотерапию, плавание, посещение тренажерного зала, катание на роликах и даже адаптированное скалолазание. Занятия бесплатны, так как проект получил грант губернатора в размере 4,6 миллиона рублей. Об этом ИА «Первое областное» сообщила руководитель снежинской городской общественной организации «Бумеранг добра» Анна Широкова.
«Мы получили поддержку главы региона уже второй раз. Впервые — еще в 2020 году, и снова стали победителями конкурса губернаторских грантов в начале 2022-го. Смысл и главное отличие нашего проекта от обычного семейного спортивного клуба — наличие уникальных тренажеров для развития детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, организованные занятия терапевтическим спортом по летней программе Сергея Белоголовцева (известный российский актер, отец ребенка с ДЦП. — Прим. ред.) „Лыжи мечты. Ролики“ и на адаптивном скалодроме, иппотерапия и конный спорт под руководством опытных инструкторов и тренеров со специализированным образованием», — рассказала Анна Широкова.
Развитием иппотерапии в рамках проекта «Бумеранг добра» занимается в сотрудничестве с озерским конным клубом «Невада». На их базе дети занимаются иппотерапией, адаптивным конным спортом, участвуют в соревнованиях.
Примечательно, что бесплатные занятия в бассейне, тренажерном зале в центре «БАНИфаций» могут посещать и семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Для них также доступен фитобар с травяными чаями и кислородными коктейлями и сауна.
Уникален инклюзивный клуб для семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, шаговой доступностью, комплексным подходом и возможностью провести время всем вместе.
«У нас есть выбор: можно сходить в бассейн, позаниматься на тренажерах, покататься на роликах. Для этого не нужно ехать за 100 с лишним километров в Челябинск или Екатеринбург, как это было до создания „Бумеранга добра“ в Снежинске», — продолжает Анна Широкова.
Руководитель организации, как никто, знает, о чем говорит. Анна сама является мамой особого ребенка. Сейчас ее дочке уже 13 лет.
«У нас многодетная семья. Если мы придем в классический спортивный семейный центр, то, скорее всего, дочке занятия не подберем. Потому что на обычных тренажерах она заниматься не сможет. А идея нашего проекта заключается в том, чтобы и ребенок-инвалид, и обычные члены семьи нашли себе занятие по душе в плане поддержки здоровья в целом. Всем будет чем заняться», — говорит Анна Широкова.
Еще одна важная цель проекта — дать возможность особенным детям и молодым инвалидам через адаптивную физкультуру «разорвать» замкнутое пространство, войти в социум, приобрести друзей, получить возможность для общения, полноценных эмоций, познания мира. «БАНИфаций» помогает им, зачастую впервые в жизни, познать радость движения, научиться побеждать и достойно переносить поражения, осознать счастье преодоления себя.
«Возможность реализовывать подобные проекты родителей особых детей за счет средств гранта губернатора — это колоссальная поддержка, и мы безумно благодарны за нее главе региона Алексею Текслеру и Фонду поддержки гражданских инициатив Южного Урала. Ведь все мы знаем, что движение — жизнь. Но обычному человеку для этого достаточно желания, а для наших детей нужно создать необходимые условия. Мы надеемся, что наша площадка в дальнейшем станет системной и постоянно работающей», — добавила Анна Широкова.
Добавим, что долгосрочный проект «Бумеранга добра» будет действовать до апреля 2024 года. За два с лишним года работы он охватит более 100 семей. Общим объем финансирования с учетом гранта губернатора Челябинской области составит более 7,7 миллиона рублей.
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