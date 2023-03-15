В Снежинске открыли инклюзивные мастерские для детей и молодежи

Освоить профессиональные навыки в новом коворкинг-центре могут жители «запретки» и близлежащих территорий

Сегодня в Снежинске центр помощи детям и молодым инвалидам «Бумеранг добра» празднует свое 9-летие. В этот день здесь открыли новое помещение для коворкинг-центра «Территория равных возможностей». Здание инклюзивных мастерских, где ребята с ограниченными возможностями здоровья осваивают профессиональные навыки, привели в порядок буквально всем миром. Председателю Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив Ирине Текслер провели экскурсию по обновленным помещениям. Вместе с ней работу центра увидела и корреспондент информагентства «Первое областное».





На базе «Бумеранга добра» сегодня открылись производственные мастерские, где дети с ограниченными возможностями здоровья и молодые инвалиды могут шить, столярничать, учиться типографскому делу, плетению, заниматься вокалом и так далее. Места в основном помещении «Бумеранга добра» для этого уже катастрофически не хватало, и в 2021 году администрация Снежинска выделила для коворкинг-центра бывшее здание швейного цеха учебно-производственного комплекса. Помещение это давно не ремонтировалось, находилось в плачевном состоянии.





Средства на то, чтобы привести здание в порядок, искали с 2021 года буквально всем миром. Привели в порядок стены, пол, потолок, окна, электропроводку и многое другое. Один из основателей «Бумеранга добра» — Наталья Казакова — расписала стены четырех помещений так, чтобы выделить разные зоны и украсить их. Одри Хепберн в швейной мастерской и Чарли Чаплин в комнате типографии, гигантская горящая лампочка и множество других предметов и персонажей заняли свое почетное место на стенах центра.





«Здесь не было полов, частично был разрушен потолок… Здесь много лет назад были мастерские, но здание уже давно было заброшено. Я знаю, что партнеры и учредители „Бумеранга добра“ многое сделали здесь своими руками. Центр неоднократно получал гранты разного уровня. Я горд, что у нас есть такой центр», — пояснил на открытии мастерских генеральный директор Фонда поддержки гражданских инициатив Южного Урала Михаил Комиссаров.

«Бумеранг добра» объединяет более 150 семей города, воспитывающих детей с особенностями в развитии независимо от возраста, проживающих на территории Снежинского городского округа, Каслинского района, Кыштыма.





«Повзрослевшие дети и ребята „Бумеранга добра“ теперь в отдельном помещении могут освоить различные навыки и профессии. Получился дом дружбы. Я поздравляю „Бумеранг добра“ с тем, что он стал центром социально ориентированных НКО в Уральском федеральном округе», — поделилась впечатлениями Ирина Текслер.





Также в структуре «Бумеранга» — пункт приема и распределения вещей и бытовой техники, благотворительный магазин «Снежинский городской женсовет» и реабилитационный центр «БАНИфаций».

Кроме открытия инклюзивного коворкинг-центра, Ирина Текслер побывала на других объектах для детей и молодежи Снежинска. Подробности читайте сегодня вечером на сайте ИА «Первое областное».